لبنان | كيف توزعت إصابات كورونا بحسب المناطق؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 685 اصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما رفع العدد الاجمالي للاصابات الى 26768. كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس.

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