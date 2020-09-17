لبنان | حالات إيجابية على متن رحلات اضافية وصلت الى مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات مطار رفيق الحريري أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت بتاريخ 16/9/2020، وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية.

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