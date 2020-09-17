كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 4 ساعات آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2020 10:58 مساءً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو علّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على قرار وزارة الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على شركتي Arch Consulting و Meamar Construction وعلى سلطان خليفة اسعد. وغّرد عبر حسابه على تويتر قائلا: “يعتمد حزب الله على الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندته في لبنان. قمنا اليوم بتصنيف شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد متورط في مخططات غير مشروعة. يستحق الشعب اللبناني ما هو أفضل وستواصل الولايات المتحدة الوقوف ضد الفساد”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بومبيو: حزب الله يعتمد على الثراء الفاسد لدفع أجندته… سنواصل الوقوف ضد الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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