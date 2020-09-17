كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 685 إصابة بكورونا اليوم ، مقسمة بين 668 محلية و16 وافدة، كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة، و14 إصابة ضمن القطاع الصحي.

تقرير وزارة الصحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الصحة”: 685 إصابة بكورونا و 4 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.