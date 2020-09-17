لبنان | دياب وقع مرسوم إعفاء حسن قريطم من مهامه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 34 دقيقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مرسوم إعفاء رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم من مهامه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ ١٠ آب ٢٠٢٠ الذي نص على “وضع جميع موظفي الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من وظائفهم”.

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