لبنان | تعميم لفهمي بشأن تعديل فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 6 دقائق وزير الداخلية محمد فهمي أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرار حمل الرقم 1129، في شأن تعديل فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية. وتتابعون التفاصيل في الصور المرفقة. Advertisements

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