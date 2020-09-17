لبنان | هل اقترب أديب من الاعتذار بعد لقائه مع الخليلين ؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 43 دقيقة

تحدثت معلومات صحافية بأنه تجري اتصالات مكثفة داخلية وخارجية في محاولة لثني الرئيس المكلف عن الاعتذار خلال زيارته بعبدا لاعطاء المبادرة الفرنسية فرصة اخيرة قبل نعيها .

فيما التقى أديب الخليلين قبل زيارته بعبدا عصرا. ولكن على الرغم من كل المحاولات يبقى ايجاد مخرج للعقدة الحكومية بعيدا جدا وصعبا مما يجعل احتمال اعتذار اديب في بعبدا عصرا الاكثر ترجيحا”، وقد اشارت ال بي سي آي الى ان “أقفلت حكوميا وكأننا وصلنا الى مرحلة ما بعد تكليف مصطفى أديب”.

وأشارت معلومات الى انتهاء لقاء اديب بالخليلين اللذين ابلغاه تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المال وبتسمية الوزراء الشيعة، متحدثة عن اتصالات مكثفة داخلية وخارجية في محاولة لثني الرئيس المكلف عن الاعتذار خلال زيارته بعبدا لاعطاء المبادرة الفرنسية فرصة اخيرة قبل نعيها.

وفيما كان يفترض ان يزور الرئيس المكلف عين التينة، بعد قصر بعبدا، افيد ان الزيارة تتوقف على امكانية الوصول الى حل، وقد يتم ارجاؤها اذا تبيّن ان مبدأ المداورة في الحقائب قد سقط. وعلم ان الاتصالات قائمة لناحية تحديد موعد لقاء يجمع الرئيس نبيه برّي بأديب في عين التينة اليوم وهو يتوقف على ما إذا كان سينتج عنه خرق ما وفي حال بقي الانسداد القائم قد يطير الموعد.