لبنان | إقفال إدارتي قلم النفوس ومصلحة المالية جنوبا بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2020 5:13 مساءً

اقفلت إدارتا قلم النفوس ومصلحة المالية في محافظة لبنان الجنوبي أبوابهما أمام المواطنين، نتيجة وجود إصابات بفيروس “كورونا” بين الموظفين.

وكان محافظ الجنوب منصور ضو أصدر قرارا قضى بإقفال قلم النفوس في سرايا صيدا الحكومية صباح اليوم، بعد ثبوت حالة إيجابية لموظف فيه، والعمل على رصد مخالطين للمصاب بين الموظفين في حال وجدوا، والتأكد من إجرائهم الفحوصات اللازمة للتثبت من حالتهم سلبية كانت أو إيجابية، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي سياق متصل، تم إغلاق مصلحة المالية صباحا للمرة الثانية خلال أسبوعين نتيجة ارتفاع عدد المصابين بالعدوى الى ثلاثة، بعدما سجل في الأسبوع الأول ظهور حالة إيجابية لموظفة في مكتب الضرائب لتضاف إليها بين الأمس واليوم إصابة موظفين آخرين بالوباء.

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وشدد رؤساء الإدارات العاملة في سرايا صيدا على “ضرورة التزام المواطنين الذين يلجأون الى المحافظة الإجراءات الوقائية تحت طائلة منعهم من الدخول”.

وأعلنت مصلحة الصحة في محافظة الجنوب أنه “تم رصد 12 مخالطا للمصاب في قلم نفوس صيدا وفي مقدمتهم رئيسة الدائرة والتزم جميعهم الحجر المنزلي لـ 14 يوما”.

وأوضحت في بيان ان “موظفا يعمل في دائرة المساحة في السرايا، أجرى فحص الكورونا وجاء سلبيا والتزم حجر نفسه منزليا لحين انقضاء المدة المتوجبة، بعدما أظهر اختبار لزوجته اصابتها بالفيروس نتيجة مخالطتها لاقرباء مصابين”.

واشارت إلى أنها تعمل على “متابعة اوضاع الحالات الايجابية الثلاث التي سجلت في مالية المحافظة، واستقصاء ما اذا كان هناك من مخالطين لهم للحد من اتساع تفشي العدوى بين الموظفين”.

وختمت مشددة على ضرورة “اخذ جميع موظفي الادارات العاملة في سرايا صيدا الحكومية اعلى درجات الالتزام بالاجراءات الوقائية”.