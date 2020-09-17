لبنان | تسليم أكثر من 180 طنا من المساعدات اليونانية اليوم في ميناء بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزعت السفارة اليونانية في بيروت البيان الآتي:

“بعد الانفجار القاتل الذي ضرب ميناء بيروت في 4 آب 2020 وعواقبه الكارثية بخسائر بشرية وآلاف الجرحى وأضرار مادية وبيئية لا تحصى، كانت اليونان من أوائل الدول التي أعربت عن تضامنها الفعال مع الشعب اللبناني.

استجابت الجمهورية اليونانية على الفور لنداء المساعدة من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية التي تحتوى على مواد غذائية والأدوية ومعدات طبية ومواد البناء.

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اليوم ، تقوم السفينة البحرية اليونانية “إيكاريا”، في رحلتها الثانية إلى بيروت بعد الانفجار، بايصال كميات كبيرة أخرى من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء، بلغ مجموعها أكثر من 145 طنا (372 منصة نقالة، الوزن الإجمالي: 145.469.774 كلغ).

لقد تم جمع المساعدات المذكورة أعلاه نتيجة التعاون بين حكومة اليونانية والقطاع الخاص في اليونان، تضامنا مع الشعب اللبناني. تثبت هذه التعبئة غير المسبوقة مرة أخرى الروابط القوية التي تربط البلدين والشعبين.

ساهم الاتحاد الثقافي اليوناني اللبناني بشكل كبير في جمع وتخزين ونقل 51 منصة نقالة إضافية و 41.000 كلغ من المساعدات.

وإجمالا، يتم تسليم أكثر من 180 طنا من المساعدات الإنسانية اليوم في ميناء بيروت”.