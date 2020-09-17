لبنان | برئاسة القاضي بيطار .. بدء جلسات عن بعد في جنايات بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2020 3:41 مساءً

باشرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار وعضوية المستشارين القاضيين ربيع معلوف وميراي ملاك، وفي حضور ممثلة النيابة العامة القاضية ساندرا خوري، وبالتعاون مع الأستاذين علي جابر وشربل فريحة من نقابة محامي بيروت، متابعة الجلسات عن بعد عبر البوابة الإلكترونية بدءا من اليوم.

وجرى عقد 9 جلسات عن بعد في سجن رومية وفي عدد من فصائل قوى الأمن الداخلي.

ومن ضمن الجلسات التي تمحورت غالبيتها حول الترويج والإتجار بالمخدرات، عقدت جلسة محاكمة المتهم عماد ياسين الملقب ب “أمير داعش” في مخيم عين الحلوة، والذي يمثل أمام المحكمة في أكثر من ملف متزامن ويواجه تهم الإنتماء الى منظمات إرهابية وتأليف جمعية أشرار لارتكاب الجنايات على الناس والتحريض على القتل العَمد والسرقة الموصوفة وتزوير جوازات سفر. وقد أُرجئت جلسة محاكمته بعد أن استمهل الهيئة لتوكيل محامي دفاع عنه وذلك بعد وفاة وكيله القانوني المحامي أنطوان نعمة.