لبنان | دراسة أولية لاعادة النظر بالمخطط التوجيهي للمرفأ بعد الانفجار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقدت صباح اليوم ورشة عمل بالتعاون الفني بين “الاسكوا” وإدارة مرفأ بيروت، تهدف الى تقديم دراسة أولية لاعادة النظر بالمخطط التوجيهي القائم لمرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب، وبنتيجة الاجتماع صدر الآتي: “تبعا للانفجار الأليم الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، تم التفاهم بين الاسكوا وادارة المرفأ، على ان تقدم الاسكوا الدعم الفني للمرفأ لاعداد دراسة اولية لإعادة النظر بالمخطط التوجيهي القائم للمرفأ، تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي حصلت على اشغالات اراضيه نتيجة الانفجار، وما تطرحه هذه التغييرات من إمكانية لإعادة النظر بوضع مختلف المنشآت والمستودعات والتجهيزات، ضمن نظرة متكاملة لتحسين السعة والتنافسية مستقبلا، وستخدم هذه الدراسة عند انتهائها المتوقع في نهاية تشرين الثاني المقبل، كشروط مرجعية لتكليف جهة استشارية بتحديث المخطط التوجيهي حسب المبادىء العامة التي ستضعها الدراسة الاولية، وبحيث تتم عمليات إعادة البناء وفق هذا المخطط التوجيهي المحدث.

وفي اطار هذه الدراسة، نظمت اليوم ورشة عمل استهلالية لتقديم ومناقشة منهج الدراسة ومخططها الزمني بين فريق الدراسة وإدارة المرفأ وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة، إضافة الى الجهات المانحة المهتمة بتمويل عمليات الاصلاح وإعادة البناء في المرفأ. وتم في خلال الورشة تقديم عرض عن التطور السابق للمرفأ ودوره المحوري كمرفأ ارتكاز على الشاطىء الشرقي للبحر المتوسط والصعوبات والتحديات التي تواجه هذا الدور، ثم تم تقديم عرض للاضرار الحاصلة في المباني ومنشآت المرفأ، والتغييرات الناجمة في اشغالات الاراضي.

وبعد ذلك قدمت منهجية الدراسة الاولية التي تعدها الاسكوا وخطتها الزمنية، والتي ستقدم عند انتهائها عددا من المبادىء العامة لتطوير المخطط التوجيهي، تتضمن إعادة النظر في مخطط إشغالات المناطق المتضررة، بالاخذ بعين الاعتبار الدور المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية في إدارة المرافىء، وتحسين حركة المرور الداخلية في المرفأ وربطه الطرقي مع مدينة بيروت، والفرص المستقبلية للربط متعدد الانماط، مع الظهير البري المتسع للمرفأ باتجاه كل من العراق ومنطقة الخليج العربي.

واختتمت الورشة بجلسة حوار بين المشاركين للاستماع الى مقترحاتهم وتوصياتهم لإغناء منهج الدراسة ومشتملاتها، ويلحظ برنامج الدراسة عقد ورشتي عمل متشابهتين في منتصف الدراسة ونهايتها قبل تسليم النتائج النهائية في نهاية تشرين الثاني المقبل”.