لبنان | إرجاء المحاكمة في حادثة قبرشمون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين المحكمة العسكرية أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة المحاكمة في حادثة قبرشمون الى الأول من كانون الأول المقبل، وذلك بعدما عقدت جلسة برئاسة العميد الركن منير شحادة، حضرها 9 أشخاص مدعى عليهم من الحزب التقدمي الاشتراكي، مع وكيلي الدفاع عنهم المحاميين نشأت حسنية وحمادة حمادة، ولم يجر سوق ثلاثة موقوفين من الحزب الاشتراكي الى مقر المحكمة بسبب جائحة كورونا. كما حضر 6 مدعى عليهم من الحزب “الديموقراطي اللبناني”، ولم يحضر مدعى عليه آخر، فيما يحاكم شخص آخر بصورة غيابية.

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