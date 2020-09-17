لبنان | أديب: لم يكن الهدف التفرد بالرأي بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ دقيقة واحدة

نقلت مصادر رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب عنه قوله “ان المهمة التي تم تكليفي على اساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فورا. وعلى هذا الاساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي ولا استهداف احد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين. واي طرح آخر سيفرض تاليا مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من اجلها”.

واضافت المصادر نقلها قول اديب: “لأنني حريص على أن تبقى المهمة التي اقوم بها متوافقة مع روحية التفاهم الاساسي على حكومة اختصاصيين ، طلبت من الرئيس ميشال عون ارجاء الاجتماع بيننا الى عصر اليوم ، لاجراء مزيد من الاتصالات قبل تحديد الموقف النهائي”.