لبنان | العقل المدبر لعصابة سرقة السيارات في جبل لبنان وبيروت في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ ساعتين

بعد ازدياد نسبة سرقة السيارات في محافظتي جبل لبنان وبيروت، ومن خلال التحريّات والاستقصاءات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن عناصره من تحديد هويات أفراد إحدى العصابات التي تنشط في هذا المجال.

وبتاريخ 11-9-2020، ومن خلال كمينٍ محكمٍ، أوقفت قوّة من المكتب المذكور –عند مدخل مخيم صبرا- الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى: م. س. (مواليد عام 1965، لبناني).

Advertisements

وقد تبيّن أنه من أصحاب السوابق وأوقف سابقاً بجرم تأليف عصابة لسرقة السيارات.

وبالتحقيق معه، اعترف بتشكيل عصابة، قام وأفرادها بسرقة ۱۲ سيارة من نوعي “هوندا” و”هيونداي”، وذلك ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبيعها إلى أحد المطلوبين في منطقة البقاع، بهدف تهريبها الى سوريا.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.