لبنان | خلية المنية: 38 حالة ايجابية في الـ24 ساعة الماضية

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إصابات جديدة بفيروس كورونا
سجلت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء المنية- الضنية، في نشرتها اليومية، 38 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وتوزعت على الشكل الاتي:
المنية:4، مركبتا:2، ديرعمار:3، بحنين:1، ايزال:8، طاران:8، بقرصونا:3، كهف الملول:1، السفيرة:1، بيت الفقس:2، قرصيتا:1، بخعون:1، عزقي:1، نمرين:2.
واكدت الخلية “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، وناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم “الشفاء العاجل”.
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