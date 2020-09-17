لبنان | خلية المنية: 38 حالة ايجابية في الـ24 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء المنية- الضنية، في نشرتها اليومية، 38 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وتوزعت على الشكل الاتي:

المنية:4، مركبتا:2، ديرعمار:3، بحنين:1، ايزال:8، طاران:8، بقرصونا:3، كهف الملول:1، السفيرة:1، بيت الفقس:2، قرصيتا:1، بخعون:1، عزقي:1، نمرين:2.

واكدت الخلية “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، وناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم “الشفاء العاجل”.