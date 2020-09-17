لبنان | مصلحة الصحة جنوبا: 12 مخالطا في النفوس وواحد في المساحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مصلحة الصحة في محافظة الجنوب في بيان، أنه “تم رصد 12 مخالطا للمصاب في قلم نفوس صيدا وفي مقدمتهم رئيسة الدائرة والتزم جميعهم الحجر المنزلي لمدة 14 يوما”.

وأوضحت ان “موظفا يعمل في دائرة المساحة في السرايا، أجرى فحص الكورونا وجاء سلبيا والتزم حجر نفسه منزليا لحين انقضاء المدة المتوجبة في هذا الخصوص، بعدما أظهر اختبار لزوجته اصابتها بالفيروس نتيجة مخالطتها لاقرباء مصابين”.

واشارت إلى أنها تعمل على “متابعة اوضاع الحالات الايجابية الثلاث التي سجلت في مالية المحافظة، واستقصاء ما اذا كان هناك من مخالطين لهم للحد من اتساع تفشي العدوى بين الموظفين”.

وختمت مشددة على ضرورة “اخذ جميع موظفي الادارات العاملة في سرايا صيدا الحكومية اعلى درجات الالتزام بالاجراءات الوقائية، لا سيما لجهة استمرارهم في وضع الكمامات واعتماد المسافات الامنة في ما بينهم وبين المواطنين الذين يقصدونهم لانجاز معاملاتهم”.