لبنان | إليكم اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:21 مساءً - أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قرارا مشتركا يحمل الرقم 4/1/أ.ت/م تاريخ 10/9/2020، حددا فيه اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب. وجاء في البيان: “بناء على ضرورات المصلحة العامة وحرصا على مصلحة المواطنين وحماية المستهلك وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المتربطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر”. ونص القرار على ما يأتي: المادة الاولى: يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته للمستهلك على الشكل الآتي: كيلو الفروج الكامل 12000

كيلو صدر الدجاج على أنواعه كافة 19000

كيلو بقية الأنواع كافة 11000 المادة الثانية: يحدد سعر كرتونة البيض /30 بيضة/ بـ 12500 ل.ل. المادة الثالثة: اللحوم المبردة فاكيوم السعر ل.ل. لعبة بقر فاكيوم 29,000 وجه بقر فاكيوم 30,000 طويلة بقر فاكيوم 29,000 شهباية بقر فاكيوم 30,000 فوفيلة بقر فاكيوم 40,000 موزات بقر فاكيوم 26,000 دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000 فيلة بقر فاكيوم 40,000 انتركوت بقر فاكيوم 35,000 Advertisements كستلتة بقر فاكيوم 25,000 بريسكت بقر فاكيوم 25,000 كتف بقر فاكيوم 25,000 اللحوم الطازجة السعر /ل.ل لحم بقر صافي عجل كامل 36,075 لحم غنم بيلا صافي كامل 35,100 لحم فخد بقر مجروم 39,000 لحم باط بقر مجروم 35,880 لحم زور ضلع بقر مجروم 33,930 لحم غنم بيلا فخذ مجروم 40,950 لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000 المادة الرابعة: يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية فقط لا غير. المادة الخامسة: يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص. المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

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