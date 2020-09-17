لبنان | خلية الازمة في طرابلس: 42 حالة ايجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 4 دقائق طرابلس- ارشيف أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 42 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية”، موزعة على الشكل الاتي: طرابلس: 32، الميناء: 6، البداوي: 2 وجددت تأكيدها “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، وناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

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