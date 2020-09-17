لبنان | خلية ازمة زغرتا: تسجيل 10 حالات ايجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 8 دقائق زغرتا أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 10 حالات ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا : 3

رشعين : 1

حرف ارده : 2

كفرحاتا : 1

مزياره : 2

كفردلاقوس : 1 وجددت الخلية التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، ، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

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