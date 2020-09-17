لبنان | بوادر حلحلة في الملف الحكومي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2020 10:59 صباحًا

كشفت معلومات للـLBCI أن لقاء مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي مع السفير الفرنسي برونو فوشيه امس والاتصالات مع الرئيس نبيه بري ادت الى بعض الحلحلة وقبول الجانب الفرنسي بحصول الثنائي على المالية من حيث المبدأ.

وبحسب المعلومات فإن عناصر الحل لم تكتمل لسببين: الاول اذا ابقيت المالية مع الثنائي هناك خشية من فتح المجال امام مطالبة قوى اخرى بحقائب محددة وفرض شروطها، والثاني، انتظار ما سيفعله الفرنسيون لناحية اقناع الرئيس سعد الحريري بالتراجع عن المالية لصالح الثنائي.

أما الطرح الذي يجري البحث فيه حاليا هو ابقاء حقيبة المال مع “الثنائي الشيعي” على ان يتم اختيار شخص مقبول من جميع الاطراف ومن أصحاب الاختصاص.