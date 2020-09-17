كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 15 دقيقة الخبز شكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة برنامج الأغذية العالمي على الهبة التي قدمها إلى لبنان وهي 12000 طن من الطحين. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “لنتأكد من وصول الهبة الى اللبنانيين اصدرنا قراراً برفع وزن ربطة الخبز من 900 غ لكيلو لمدة 62 يوماً بدءًا من يوم الاثنين، وتعميم ينظم آلية توزيع الطحين الى الأفران.”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رفع وزن ربطة الخبز لمدة 62 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.