لبنان | انخفاض بدرجات الحرارة… هل تنحسر موجة الحر؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 31 دقيقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتنشط الرياح، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة:

طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية باردة نسبيا.

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والمرتفعات المتوسطة، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات ليلا.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط في الداخل وعلى الجبال وتنشط الرياح، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا مع تساقط امطار متفرقة في المناطق الشمالية مساء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في مختلف المناطق لتصبح دون معدلاتها المتوسطة المعتادة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا مع تساقط امطار متفرقة في المناطق الشمالية.

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– الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 % و 85 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,22 ساعة غروب الشمس: 18,43