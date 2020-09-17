لبنان | بلدية الدوير: ثبوت اصابة احد ابناء البلدة بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 58 دقيقة كورونا اصدرت بلدية الدوير بيانا اعلمت فيه الاهالي عن “ثبوت إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس “كورونا”، وهو عنصر في قوى الامن الداخلي، وهي تتابع حالته، ويخضع للحجر مع عائلته في منزله. وطلبت البلدية من الاهالي ضرورة “التزام تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس. وينتشر فيروس كورونا في لبنان بشكل سريع رغم التشدد في الوقاية لدى البلديات.

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