لبنان | بهاء الحريري يعلّق على تشكيل الحكومة ويتهم “حزب الله” بالوقوف خلف كل كوارث لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:19 صباحاً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2020 2:14 صباحًا

غرّد الشيخ بهاء الدين الحريري عبر “تويتر” قائلاً “إن تشكيل حكومة تقف خلفها المنظومة السياسية الفاسدة و الحديث عن دعمها مالياً لن يؤدي إلا إلى تعويم هذه المنظومة الفاسدة التي تدار من قبل أمراء الحرب وعلى رأسهم حزب الله الإرهابي الذي كان وسيبقى سبب كل الكوارث الإقتصادية والسياسية و الأمنية التي مرت على #لبنان.”

وفي تغريدة ثانية قال الحريري “نحن نؤمن ومنذ ولادة الطائف بالمناصفة مع إخواننا المسيحيين وهذا أمر راسخ كمبدأ وسياسة ومستقبل ونطالب اليوم مجدداً بتطبيق إتفاق الطائف بكل بنوده”.