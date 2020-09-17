لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 10 حالات إيجابية على متن رحلات اضافية وصلت الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:19 صباحاً - منذ ساعتين حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13/9/2020 و14/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت بتاريخ 15/9/2020، وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية. وجاءت نتائج 13/9/2020 كالآتي: رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية). Advertisements وجاءت نتائج 14/9/2020 كالآتي: رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية).

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (كلها سلبية).

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية). وجاءت نتائج 15/9/2020 كالآتي: رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية).

رحلة ابو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة BG رقم 4026 (كلها سلبية).

رحلة اديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية).

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