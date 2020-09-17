لبنان | تعرض منزل رئيس بلدية صور لاعتداء وإطلاق نار في الهواء

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رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق
قام مساء اليوم المدعو (ح.ك) بالتهجم والاعتداء على منزل رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وإطلاق النار في الهواء، وذلك على خلفية توجه عناصر شرطة البلدية للقيام بواجبهم وعلى مدى يومين وطلبوا من الجميع عدم وضع الطاولات على شاطئ منطقة وعند مقر النبي اسماعيل (بعد مغيب الشمس)، وذلك حفاظا على السلامة العامة ومنعا للازعاج الذي يتسبب للقاطنين في المنطقة وعدم تحويل شاطئ النبي اسماعيل مرتعا ومكانا لكل من تسوله نفسه بتعاطي المخدرات وترويجها والمشروبات الروحية، وقد وضعت في المكان لوحة مكتوب عليها تلك الممنوعات، وقد حاولوا على مدى يومين التواصل بروية مع الجميع من أجل تنفيذ القرار القديم الصادر عن بلدية صور، الا أن المدعو (ح.ك) اصر على عدم الاستجابة لطلب شرطة البلدية ما استدعاهم الى التحرك وتنفيذ القانون.
بعدها قام المدعو (ح.ك) بالتهجم على منزل دبوق، حيث كانت عائلته في المنزل وقام بمحاولة اقتحام المنزل وكيل الشتائم فبادرت زوجة دبوق الى الاتصال به وحضر على الفور فما كان من (ح.ك) إلا أن هجم على دبوق، الأمر الذي استدعى دبوق الدفاع عن نفسه.
وعلى الفور حضرت عناصر مخابرات الجيش وقاموا بتوقيفه، كما قامت قوى الامن الداخلي بفتح محضر بالحادثة.
وتوالت الإتصالات المستنكرة من الفعاليات والشخصيات السياسية والاجتماعية الرافضين المساس بشخص رئيس البلدية المهندس حسن دبوق، مطالبين بمحاسبة المعتدي.
اشارة الى ان منزل دبوق كان قد تعرض قبل شهرين لإطلاق نار وهو كان في داخله ليلا ولكن لم يعرف حينها الفاعلون.
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