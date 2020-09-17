لبنان | بعد تعرض دورية له لاطلاق نار… الجيش يرسل تعزيزات الى بلدة القصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:19 صباحاً - منذ ساعتين

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات من الفوج المجوقل الى بلدة القصر الحدودية، شمال قضاء الهرمل، بعد تعرض دورية له لاطلاق نار، لم يسفر عن اصابات.

وقامت وحدات الجيش بالرد بالمثل، اثناء ملاحقة دراجات نارية تعمل على تهريب المحروقات الى سوريا.