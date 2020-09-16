لبنان | اقفال قلم نفوس صيدا يوم غد بسبب ظهور حالة ايجابية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 41 دقيقة قلم نفوس سرايا صيدا الحكومية صدر عن محافظ لبنان الحنوبي منصور ضو قرار باقفال قلم نفوس سرايا صيدا الحكومية يوم غد الخميس، وذلك بسبب ظهور حالة ايجابية لموظف فيه، على ان يتم خلاله تحديد ما اذ كان هناك من مخالطين للمصاب بين الموظفين والعمل على اجراء الفحوصات اللازمة لهم لتبيان سلبية حالتهم من عدمها، ليتم بعدها اتخاذ الاجراءات المطلوبة.

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