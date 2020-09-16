لبنان | توقيف مواطن في الضاحية لإقدامه على إحراق شقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة توقيف اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 15/9/2020 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.س) في منطقة بئر العبد، لإقدامه على إحراق شقة المواطن (م.س) حيث تمّ العثور داخلها على جثة المواطنة (ز.ح) مواليد 2006، والتي كانت سبباً لخلاف نشب في وقت سابق بين كلٍّ من (ع.س) من جهة و(م.س) ونجله (أ.س) من جهة أخرى في منطقة برج البراجنة. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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