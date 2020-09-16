لبنان | زهران: لقاء جمع عمار الموسوي بالسفير الفرنسي…”مكانك راوح للساعة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

كشف سالم زهران المقرب من “حزب الله” في تغريدة له على تويتر عن “لقاء في قصر الصنوبر جمع مسؤول العلاقات الخارجية السيّد عمار الموسوي والسفير الفرنسي برونو فوشييه تم فيه البحث في المبادرة الفرنسية وملف تشكيل الحكومة”.

وأضاف زهران أن “حزب الله جدد في اللقاء تأكيده على موقف الثنائي بالحصول على المالية وتسمية وزرائهما..

وختم زهران “وعليه، مكانك راوح.. للساعة..!”.