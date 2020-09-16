لبنان | تمديد إقفال قصر عدل الجديدة يوم غد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أصدر رئيس المحاكم الإستئنافية في جبل لبنان القاضي رجا خوري قرارا ملحقا طلب فيه تمديد إقفال قصر العدل في جديدة المتن يوم غد الخميس 17 الجاري، وذلك لإتمام أعمال تعقيم المبنى، على أن يتابع العمل بعد غد الجمعة 18 الجاري في أقلام قصر العدل المذكور كما كان قبل هذا الإقفال.

أما في ما خص القلم الجزائي، فيؤمن تلقي الطلبات فقط ليوم الجمعة من قبل موظفين لم يخالطا الموظفة التي أصيب شقيقها بفيروس الكورونا، على أن تتم معاودة العمل طبيعيا اعتبارا من يوم الاثنين 21 الجاري.

وكان القاضي خوري قد أصدر صباح اليوم قرارا طلب فيه إقفال قصر عدل الجديدة لإجراء أعمال التعقيم، بعد تأكد إصابة أحد القضاة بفيروس الكورونا وحضور شقيقته المقيمة معه والتي تعمل ككاتبة في عدلية الجديدة الى مكان عملها ومخالطتها لعدد من الأشخاص من موظفين وقضاة.