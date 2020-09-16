لبنان | إقفال مبنى دائرة كهرباء صيدا بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 5 دقائق كورونا بعد ثبوت اصابة احد الموظفين في مبنى دائرة كهرباء صيدا في “مؤسسة كهرباء لبنان” بفيروس كورونا، تقرر اقفال المبنى بكافة اقسامه بدءا من يوم غد الخميس 17 الحالي ولحين صدور نتائج فحوصات الـPCR التي بوشر بإجرائها للموظفين المخالطين للموظف المصاب، على ان يتم اخضاع المبنى لإجراءات التعقيم اللازمة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

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