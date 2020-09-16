لبنان | 7 حالات وفاة اليوم وتسجيل عدد إصابات مرتفع بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 56 دقيقة وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 634 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 26083 حالة. وجاء في تقريرها:

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