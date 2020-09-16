لبنان | هذا ما جاء في تعميم دياب للإدرات العامة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أصدر رئيس حكومة تصرف الاعمال حسان دياب تعميما حمل الرقم 33، طلب فيه من “جميع الوزارات والادارات والمجالس والهيئات والمؤسسات العامة، إعداد دراسة لأنظمة مكافحة الحرائق التي يمكن أن تحصل في مبانيها وإيداعها الامانة العامة لمجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها”.

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