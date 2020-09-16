صدر عن مفوضية الاعلام في دائرة الشويفات في “الحزب الديموقراطي اللبناني”:
“بعد تداول صور لشاحنات تنقل أكياسا بيضاء كبيرة تمر في أحياء في مدينة الشويفات، مما أدى إلى تساؤل عدد من المواطنين عن ما تحتويه من مواد، قامت دائرة الشويفات بتكليف أحد أعضائها للتحقق من الموضوع، حيث تبين أن هذه الشاحنات تنقل أكياسا من المواد الإسمنتية لتخزينها في مستودعات في منطقة عين عنوب.
عليه، تؤكد الدائرة عدم وجود أي خطر من المواد المخزنة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الديموقراطي اللبناني” يوضح: الشاحنات المارة في الشويفات تنقل مواد اسمنتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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