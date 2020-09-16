لبنان | السفير بخاري بحث مع السفير المصري في التطورات اللبنانية والاقليمية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر اقامته في اليرزة، سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي.
وأعلن المكتب الاعلامي في سفارة المملكة العربية السعودية، في بيان، أن بخاري استعرض مع السفير المصري أبرز التطورات على الساحة اللبنانية والإقليمية بإلاضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.
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