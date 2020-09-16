لبنان | قائد الجيش ترأس اجتماعًا لاستعراض الجهود المستمرة لإزالة آثار الانفجار ورفع الأنقاض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية.

ثمّ ترأس إجتماع للأجهزة العامة ضمن نطاق المرفأ بحضور السيّد باسم القيسي وممثل المديرية العامة للجمارك السيد محمود مسعود، وجرى استعراض الجهود المستمرة لإزالة آثار الانفجار ورفع الأنقاض.