لبنان | اتحاد بلديات جبل عامل: إصابتان في الخيام وواحدة في بليدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون في بيان، أنه “بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم 3 حالات جديدة.

وجاءت الإصابات على الشكل التالي: 2 في الخيام وحالة في بليدا، و3 حالات في بلدة مركبا وافدة من بيروت، بما يجعل عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة 152 إصابة و 97 حالة شفاء و5 حالات وفاة، وهناك قيد المتابعة 46 إصابة مؤكدة مخبريا 42 منها قيد الحجر المنزلي، و4 داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

وذكر الاتحاد أن “خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة اصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، داعيا الى “عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية”، مشددا على “ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية”.