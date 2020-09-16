لبنان | هشام صوفان غادر منزله ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المواطن محمد صوفان، ان ابنه هشام محمد صوفان ( 27 سنة) متأهل ولديه ولدان من بلدة ببنين – عكار، “غادر منزله العائلي فجأة منذ اسبوع دون ان يعلم وجهته، مشيرا الى ان ابنه عاطل عن العمل منذ اكثر من سنة وكان يعمل في صيد السمك لاعالة عائلته”.

واشار الى انه “لم يسمع عنه اي خبر منذ مغادرته وهاتفه مقفل، مرجحا ان يكون من ضمن الشبان الذين كانوا غادروا عبر البحر في الآونة الاخيرة بهدف الوصول الى قبرص او اي بلد اوروبي اخر، بحثا عن مصدر الرزق وحياة كريمة”طط.

وطالب الجهات المعنية وكل من شاهده او يعرف عنه اي شيئ الاتصال على الرقم:

+961 70 493 449، عارضا صورة لابنه.