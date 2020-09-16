لبنان | المجذوب يحدد المواضيع المطلوبة للمواد للعام الدراسي الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب التعميم رقم 30 /م/2020، المتعلق بتحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية المطلوبة لباقي المواد.

وجاء في التعميم :

إن وزير التربية والتعليم العالي، بالاستناد إلى:

المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، والتعاميم المتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج لكلٍ من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج، القرار رقم 556/م/2020 تاريخ 19/6/2017 (مادة تعليم القضية الفلسطينية)،التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (المتعلق بوقف العمل موقتا ببعض مضامين ومحاور المناهج)، التعميم رقم 28/م/2018 تاريخ 21/5/2018 (المتعلق بتعديل التعميم رقم 16/م/2020)،

وحيث أنه في ظل الظروف القسرية لا سيما المتعلقة بجائحة كورونا، والتي قد تؤدي إِلى بدء العام الدراسي من خلال اعتماد التعليم الوجاهي المتقطع وفاقا لمجموعات وتوقيت محدد أو التعليم المدمج أو التعليم الكامل عن بعد، كان لا بد من تحديد المواضيع المستمرة بين الصفوف والمضامين التعليمية الأساسية والمستوى والمحتوى لعلمي الأساسي المرتبط بالأهداف الأساسية لمناهج المواد التعليمية، ووفق المعايير التالية:

المكتسبات التي سيبنى عليها في الصف نفسه وفي الصفوف والمراحل اللاحقة.

المواضيع الضرورية من ناحية المعارف و/أو المهارات و/أو المواقف و/أو القيم للمرحلة العمرية.

يعتمد ما يأتي:

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أولا: تحدد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لباقي المواد سندا للتعاميم والمقررات المبينة في الاسنادات وتحدد عدد الحصص المخصصة لاكتسابها وتسلسل هذه المواضيع وفقا للملحق المرفق ربطا.

ثانيا: تحدد المواضيع المستمرة من كل صف إلى الصف التالي ويحدد الوقت المخصص لاكتسابها بحسب متطلبات المادة وفقا للملحق المرفق ربطا.

ثالثا :إن الملحق المرفق ربطا يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا التعميم.

رابعا: يسري مفعول هذا التعميم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حصرا خلال العام الدراسي 2020-2021 في ظل الظروف الاستثنائية”.

ودعا الوزير المجذوب المؤسسات التربوية إلى الإطلاع على الملحقات من خلال الضغط على الرابط الآتي :

http://www.crdp.org/project-details?la=ar&id=25985