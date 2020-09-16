لبنان | الجيش يعمّم صورة الإرهابي “أحمد أنس”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات الجيش اللبناني عمّمت قيادة الجيش صورة أحد المطلوبين الخطرين المدعو أحمد سمير الشامي الملقب بــ” أحمد أنس”، وهو من أفراد الخلية الإرهابية التي كان يرأسها الإرهابي القتيل خالد التلاوي والتي نفذت الاعتداءين في بلدة كفتون وجبل البداوي. ودعت كلّ من يتعرّف إليه للاتصال بغرفة عمليات القيادة عبر موزع وزارة الدفاع الوطني على الرقم: 1701، أو إبلاغ أقرب مركز عسكري، أو استخدام التطبيقات المعتمدة لدى قيادة الجيش.

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