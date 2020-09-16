لبنان | لجنة إدارة الأزمات في الكورة: 16 حالة إيجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات كورونا لبنان أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية”. وتوزعت على الشكل الآتي: أنفه:4

بطرام: 1

برسا:1

دده:1

أميون:1

رشدبين:2

بصرما:1

راسمسقا:1

النخلة:1

قيد التحقق: 3 ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة “كما ناشدت المصابين” وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية، متمنية لهم الشفاء العاجل”.

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