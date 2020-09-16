لبنان | عون: لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 57 دقيقة عون أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن لبنان لا يزال ينتظر تجاوب الدول المعنية مع طلبه تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم والفلسطينيين الذين أتوا من سوريا نتيجة استهداف مخيم اليرموك. بدوره، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بعد لقائه الرئيس عون أن الأونروا ستواصل القيام بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على امل ان تتحسن وارداتها المالية في وقت قريب.

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