لبنان | ممنوع المرور في تقاطع المرامل يومي الأربعاء والخميس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“إلحاقا لبلاغنا السابق، المتعلق بتدابير سير في محلة الأوزاعي / تقاطع المرامل، بسبب تعبيد الطريق (ما بين فرن صفوان وحلويات العطار)، ستقوم الشركة المتعهدة بهذه الأعمال، اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من يومي الأربعاء والخميس في 16 و17-9-2020.

ستؤدي هذه الأشغال، الى منع المرور كليا على المسلك المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.