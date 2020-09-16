لبنان | تصويب مسار مفاوضات عملية التأليف على خط عين التينة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت معلومات صحفية أن أن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه قام بجولة اتصالات وبالتالي المبادرة الفرنسية اعطيت 24 ساعة اضافية لاستكمال المزيد من الاتصالات بهدف الوصول الى مخرج بالملف الحكومي.

وفي الإطار نفسه، علمت الـLBCI أن الاجواء في عين التينة تشير الى تصويب مسار مفاوضات عملية التأليف.

توازياً مع حركة التأليف، كشفت معلومات صحفية أن الرئيس المكلف مصطفى أديب لن يزور قصر بعبدا اليوم. وتم تأجيل الموعد حتى يوم غد إفساحا في المجال أمام الاتصالات السياسية حول الحكومة.

وكانت كشفت معلومات سابقاً لـ”النهار” ان خيار الاعتذار هو احد ابرز الخيارات الجدية.

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وقالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس المكلّف مصطفى اديب انه ليس متمسكاً بالتكليف ولا يريد تحدي اي طرف كما لا يريد ان يتخلى عن مبادئه بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين غير منتمين سياسياً، فحكومته هي “حكومة مهمة” وهو الذي يسمي الوزراء وهو ليس سياسياً لتكون حكومته او وزراءها سياسيين او ممثلين لسياسيين.

وأشارت المصادر المطلعة نفسها الى ان أديب لا يريد معركة مع احد ولا يريد السير بوجه طائفة او اي طرف واذا لم يكن مدعوماً من كل الاطراف فلن تكون “حكومة المهمة” قادرة على انجاز المهمة المطلوب انجازها في اشهر قليلة.

وتضيف المصادر أن الاعتذار يشكل احد ابرز الخيارات الجدية لدى الرئيس المكلّف، وهو لا يريد اضاعة المزيد من الوقت، والاعتذار هو لإفساح المجال امام محاولة ايجاد فرصة جديدة للحل.

انطلاقاً من هذه المعطيات، من المتوقع ان يعتذر اديب عن التكليف بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، واذا لم يكن ذلك في لقاء اليوم الاربعاء فغداً، خصوصاً اذا لم يطرأ تدخل فرنسي لانقاذ المبادرة والحكومة قبل الوصول الى هذا القرار الذي يعني عملياً انتهاء المبادرة الفرنسية، والدخول في مرحلة جديدة من الغموض.