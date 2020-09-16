لبنان | طقس حار في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض بسيط في الداخل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية باردة نسبيا.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل والجبال والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع تكون ضباب محلي على المرتفعات خاصة خلال الليل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض بسيط في الداخل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات ورياح ناشطة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا مع احتمال لتساقط بعض الامطار في المناطق الشماليةاعتبارا من المساء.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 34 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية إلى شمالية – شرقية، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس:18,43