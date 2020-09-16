لبنان | خلية ازمة قضاء زغرتا: تسجيل 6 حالات ايجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 7 دقائق كورونا لبنان أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل ست حالات ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية”. وتوزعت الإصابات على الشكل الاتي: زغرتا: 1

مجدليا: 2

مرياطه: 1

علما: 1

كفرحورا: 1 وجددت الخلية التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

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