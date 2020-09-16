لبنان | توقيف مروّج بحقه 8 مذكرات عدلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية كل من ف. ج. (مواليد عام 1994، لبناني) وو. د. (مواليد عام 1996، سوري) في محلة غدير وهو مطلوب بموجب 8 مذكرات عدلية وخلاصات أحكام بجرائم تجارة وترويج مخدرات.

وبتفتيش منزل (ف. ج.)، جرى ضبط كمية من المخدرات، عبارة عن:

-كمية من مادة الكوكايين داخل 3 علب بلاستيكية.

– كمية من مادة حشيشة الكيف.

– ميزان حساس.

– بندقية صيد.

– مبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

وجاء في البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف تجار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وبعد عمليات رصد وتعقب لأحد المطلوبين للقضاء بموجب 8 مذكرات عدلية وخلاصات أحكام بجرائم تجارة وترويج مخدرات.

ويدعى:

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– ف. ج. (مواليد عام 1994، لبناني)

الذي يتنقّل بحذرٍ شديد، ويقوم –باستمرار- بتبديل مكان إقامته، وأرقام هاتفه والسيارات المُستخدمة من قبله.

بتاريخ 9-9-2020، كمنت له قوة من المكتب المذكور في محلة غدير، وأطبقت عليه، وتمكّنت من توقيفه والشخص الذي كان برفقته، ويدعى:

– و. د. (مواليد عام 1996، سوري)

بتفتيش منزل (ف. ج.)، جرى ضبط كمية من المخدرات، عبارة عن:

-كمية من مادة الكوكايين داخل 3 علب بلاستيكية.

– كمية من مادة حشيشة الكيف.

– ميزان حساس.

– بندقية صيد.

– مبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.