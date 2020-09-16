لبنان | جنبلاط: عاد كبار الفرقاء الى لعبة المحاصصة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 40 دقيقة

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنه “يبدو ان البعض لم يفهم او لا يريد ان يفهم بان المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لانقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح”.

وقال عبر “تويتر”: “عاد كبار الفرقاء الى لعبة المحاصصة مع ادخال اعراف جديدة دون الاتصال باحد يقودها هواة جدد على الساحة”.

وشكر للسيد بومبيو على لزوم ما لا يلزم.

يذكر أن لبنان اليوم في أزمة حكومية فعلية، إذ يعرقل الثنائي الشيعي التركيبة الحكومية مشدداً على المطالبة بوزارة المال معتبراً أن هذه الوزارة ملك للثنائي “بالعرف”.

ولكن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب وفرنسا مصرّان على تشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين.