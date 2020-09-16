لبنان | إطلاق نار في محيط بيت الكتائب المركزي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة بيت الكتائب - الصيفي صدر عن جهاز الاعلام في حزب “الكتائب” البيان الآتي: “أقدم مجهولون على اطلاق النار في الهواء صباحا في محيط بيت الكتائب المركزي في الصيفي وتعمل الاجهزة الامنية على معرفة ملابسات الحادث”.

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